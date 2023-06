Kaltern: Tödlicher Freizeitunfall am Göllersteig

Kaltern – Am späten Vormittag des heutigen Samstages ist es um 11.20 Uhr zu einem tödlichen Freizeitunfall am Göllersteig gekommen. Laut Bericht der Notrufzentrale war dort eine 62-jährige Frau aus bisher ungeklärten Gründen etwa 300 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Sturz kostete ihr das Leben.

Neben der Bergrettung und dem Notarzthubschrauber standen auch die Ordnungshüter, die Notfallseelsorge sowie die Finanzpolizei im Einsatz.