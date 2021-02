Kaminbrand im historischen Ortskern von Neumarkt

Neumarkt – Am Samstagabend kurz vor 21.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr von Neumarkt zu einem Brandeinsatz in die Andreas Hoferstraße gerufen. In einem Gebäude unter den historischen Lauben von Neumarkt war es im Inneren eines Kamines zu einem Brand gekommen.

Mittels Wärmebildkamera wurde die Umgebung kontrolliert und der Brandschutz sichergestellt. Um einen weiteren Wärmerückstau zu verhindern, wurde versucht, den Kaminverlauf möglichst freizuhalten. Währenddessen wurde auch der zuständige Kaminkehrer vor Ort gerufen. Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt befand sich mit rund 15 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Nach einer guten Stunde konnte die Einsatzstelle an den Kaminkehrer übergeben werden. Dieser wird weitere Kontrollen durchführen.