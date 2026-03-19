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Schutzmaßnahmen auf Teneriffa, La Palma, La Gomera und El Hierro

Kanaren bereiten sich auf Sturm “Therese” vor

Donnerstag, 19. März 2026 | 09:23 Uhr
Schutzmaßnahmen auf Teneriffa, La Palma, La Gomera und El Hierro
APA/APA/dpa/Thomas Warnack
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Von: APA/dpa

Die bei Touristen beliebten Kanaren haben angesichts des aufziehenden Sturmtiefs “Therese” mit möglicherweise heftigen Niederschlägen umfangreiche Schutzmaßnahmen ergriffen. Auf Teneriffa, La Palma, La Gomera und El Hierro wurden am Donnerstag alle Schulen und Kindergärten geschlossen, für Freitag sogar auf allen Kanaren-Inseln, die vor der Westküste Afrikas im Atlantik liegen und zu Spanien gehören.

Die Behörden riefen dazu auf, wo immer möglich von zu Hause aus zu arbeiten, wie die Zeitungen “La Provincia” und “Canarias7” berichteten. Der nationale Wetterdienst Aemet warnte vor Sturmböen in höheren Lagen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde und Niederschlagsmengen, die stellenweise denen eines ganzen Jahres entsprechen könnten.

Überschwemmungen, Erdrutsche und hohe Wellen drohen

Dadurch drohten Überschwemmungen in niederen Lagen, Erdrutsche sowie Wellen von bis zu fünf Metern Höhe an den Küsten. In Lagen von über 1.800 Metern könne es sogar Schnee geben. “Therese” zieht von West nach Ost über die Inseln hinweg und das stürmische Wetter könne auch am Wochenende anhalten, warnte Aemet.

Es wurde erwartet, dass mit zunehmendem Sturm weitere Flüge ausfallen und Fähren zwischen den Inseln in den Häfen bleiben könnten. Schon bisher wurden mehrere Flüge vor allem zu den am westlichsten gelegenen Inseln La Palma und El Hierro zu anderen Flughäfen umgeleitet.

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