Karerpass: Pkw überschlägt sich

Welschnofen – Die Karerpassstraße war am späten Samstagnachmittag Schauplatz eines aufsehenerregenden Unfalls.

Der Unfall geschah gegen 17.00 Uhr. Ein Lenker, der vom Pass herunterkommend auf der Straße unterwegs war, verlor aus bisher unbekannten Gründen auf der Höhe des Sägewerks Latemar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw überschlug sich und blieb in der Folge mit dem Dach auf der Straße liegen.

Dank des schnellen Einsatzes aller Rettungskräfte konnte der Fahrer, der beim Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hatte, innerhalb kürzester Zeit aus dem Wrack geborgen werden. Er wurde von den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus von Bozen transportiert. Am Fahrzeug hingegen entstand Totalschaden. Die Feuerwehrleute kümmerten sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.

Vor Ort im Einsatz die Rettungskräfte des Weißen Kreuzes, die Behörden sowie die Freiwillige Feuerwehr Welschnofen.