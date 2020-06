Kastelruth: Carabinieri fassen gesuchten Slowaken

Kastelruth – Ein 35-jähriger Slowake, der nach mehreren gewaltsamen Raubüberfällen in der Slowakischen Republik in Südtirol untergetaucht war, wurde nun von den Carabinieri festgenommen.

In der slowakischen Stadt Banská Bystrica hatte der Mann im Juni und November 2018 mehrere Raubüberfälle verübt und dabei eine Verkäuferin eines Lebensmittelgeschäfts angegriffen sowie auch einen Angestellten eines öffentlichen Lokals mit einer Waffe bedroht. Im Ausgang der Überfälle war der Mann von der Bildfläche verschwunden.

Anfang dieses Jahres wurde der Verbrecher von der slowakischen Justizbehörde für schuldig erklärt, woraufhin ein europäischer Haftbefehl ausgesprochen wurde. Die Carabinieri von St. Ulrich ist es nun gelungen, den Gesuchten festzunehmen.

Nach einer im Vorfeld durchgeführten Ermittlung konnte nämlich festgestellt werden, dass der Mann in der Zwischenzeit in einem Hotel in Kastelruth Arbeit gefunden hatte. Im Ausgang davon konnte rasch die Wohnung des Gesuchten lokalisiert werden. Kurze Zeit später standen auch schon die Carabinieri vor der Tür, die von dem bademanteltragenden Mann nichtsahnend geöffnet wurde.

Der Verbrecher wartet nun im Bozner Gefängnis auf seine Auslieferung in die Slowakische Republik.