Kein krimineller Hintergrund bei Heathrow-Stromausfall

Von: APA/Reuters

Die britische Polizei stuft den Brand, der in der vergangenen Woche zur 18-stündigen Schließung des Londoner Flughafens Heathrow führte, nicht länger als eine mögliche kriminelle Angelegenheit ein. Heathrow, der verkehrsreichste Flughafen Europas, musste am Freitag den Betrieb einstellen, nachdem ein Feuer in einem nahe gelegenen Umspannwerk die Stromversorgung unterbrach. Mehr als 200.000 Passagiere saßen fest und Fluggesellschaften erlitten Millionenschäden.

Die Störung warf auch Fragen über die Widerstandsfähigkeit der britischen Infrastruktur auf. Angesichts der Tragweite des Vorfalls übernahm zunächst die Anti-Terror-Einheit der Londoner Polizei die Ermittlungen. Nach der ersten Untersuchung gaben die Behörden am Dienstag jedoch Entwarnung: “Die bisherigen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf eine verdächtige Ursache”, hieß es in einer Polizeimitteilung. Sowohl die britische Regierung als auch der Flughafen Heathrow haben Untersuchungen zum Vorfall eingeleitet. Sowohl der Flughafenbetreiber als auch der Netzbetreiber National Grid, dem das betroffene Umspannwerk gehört, stehen in der Kritik und müssen sich für ihre Krisenreaktion verantworten.