Kein Lebenszeichen: Lkw-Fahrer bei Sterzing tot aufgefunden

Von: mk

Sterzing – Da ein Lkw-Lenker seit Tagen nicht mehr erreichbar war, ist die Freiwillige Feuerwehr von Sterzing gemeinsam mit der Feuerwehr Elzenbaum ausgerückt. Beim Aufbrechen der Tür des Fahrzeugs machten die Wehrleute einen traurigen Fund: Der Mann lag tot in der Kabine.

Der Vorfall hat sich am Freitagabend gegen 18.00 Uhr ereignet. Der Lkw des Fahrers stand auf dem Sadobre-Gelände in der Nähe der Autobahnmautstelle bei Sterzing. Weil der Lenker seit mehreren Tagen nicht mehr erreichbar war, bestand der dringende Verdacht, dass etwas Schlimmes passiert sein könnte und es zu einem medizinischen Notfall gekommen war.

Nach der gewaltsamen Öffnung der Fahrerkabine konnte der anwesende Notarzt nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Die Aufgabe der Wehrmänner beschränkte sich im Anschluss auf die Bergung des Leichnams und die Übergabe an das Bestattungsunternehmen.

Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehren beendet. Auch ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes war am Ort des Geschehens eingetroffen. Im Einsatz standen außerdem die Straßenpolizei und die Autobahnmeisterei.

Die genaue Todesursache wird noch ermittelt. Ersten Vermutungen zufolge handelt es sich um einen Herz-Kreislauf-Stillstand.