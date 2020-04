„Kein positiver Test seit 24 Stunden in Tirol“

Innsbruck – In den vergangenen 24 Stunden wurden 743 Testungen auf das Coronavirus ausgewertet: „Erstmals seit Anfang März wurde in den letzten 24 Stunden kein einziger positiver Fall in Tirol ausgewertet. Das zeigt, dass die getroffenen Schutzmaßnahmen sinnvoll sind und Wirkung zeigen. Die Tirolerinnen und Tiroler halten sich an die Verordnungen und helfen damit aktiv mit, Leben zu retten und einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der Ausbreitung des Coronavirus zu leisten. Dafür ein herzlicher Dank – und halten Sie bitte weiterhin Abstand“, erklärte LH Günther Platter heute, Sonntagabend, nach der Veröffentlichung der neuesten Zahlen, Daten und Fakten zur Coronakrise auf dem Tiroler Dashboard.

Eine 87-jährige Frau aus dem Bezirk Lienz ist heute, Sonntag, mit Coronavirus verstorben. Sie hatte Vorerkrankungen.

Hinweis: Die Zahlen des Dashboards, das vom Gesundheitsministerium betrieben wird, sind nicht vollständig aktualisiert. Aus diesem Grund stellt das Land Tirol jene Zahlen zur Verfügung, die die Landeswarnzentrale führt. Unter www.tirol.gv.at/dashboard ist das Zahlen-Dashboard des Landes Tirol abrufbar:

• Zahl der Corona-infizierten Personen (exklusive wieder Genesener): 783

• Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden neu infizierten Personen: 0

• Zahl der mittlerweile genesenen Personen: 2.556

• Zahl der innerhalb der letzten 24 Stunden wieder genesenen Personen: 30

• Zahl der verstorbenen Personen: 86

• Zahl der bisher in Tirol durchgeführten Testungen: 42.786

• Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 40.101

• Zahl der noch in Auswertung befindlichen Testungen: 2.685

Bezirkszahlen der Corona-infizierten Personen im Überblick (die Anzahl der wieder genesenen Personen ist hier bereits abgezogen, in Klammer sind die wieder genesenen Personen angegeben):

• Innsbruck: 37 (343)

• Innsbruck-Land: 51(316)

• Landeck: 321 (640)

• Imst: 78 (201)

• Lienz: 31 (112)

• Kufstein: 115 (360)

• Schwaz: 63 (266)

• Kitzbühel: 66 (283)

• Reutte: 21 (35)

Testungen Österreich:

Zahl der durchgeführten Testungen, für die ein Ergebnis vorliegt: 179.243