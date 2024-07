Kein zeitgestoppter Abschnitt bei dritter Giro-delle-Dolomiti-Etappe

Von: ka

Bozen – Am Mittwoch steht die dritte Etappe des 47. Giro delle Dolomiti auf dem Programm. Diese führt von Toblach nach Süden in Richtung Cortina d’Ampezzo, außerdem werden auch der Passo Tre Croci und der Campolongopass überquert. Einen zeitgestoppten Abschnitt gibt es aber nicht, der musste kurzerhand gestrichen werden.

Eigentlich hätte der zeitgestoppte Abschnitt vom Misurina-See auf die Auronzohütte direkt unterhalb der Drei Zinnen geführt. Weil die Genehmigung für die Straßensperre kurzfristig entzogen wurde, kann aber keine Chrono veranstaltet werden. Deshalb wird die 64,8 Kilometer lange und mit 1213 Höhenmetern bespickte Etappe lediglich gemeinsam im Peloton absolviert.

Zeit wird keine gestoppt, dafür können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Dolomitenregion 3 Zinnen in vollen Zügen genießen. Auch die Jausenstation am Misurina-See und das gemeinsame Mittagessen bei der Nordic Arena in Toblach nach Ende der Etappe bleiben selbstverständlich im Zeitplan.

47. Giro delle Dolomiti (22. bis 26. Juli 2024) – die restlichen Etappen:

Etappe 3 – Drei Zinnen (Mittwoch, 24. Juli)

Distanz: 64,8 km

Höhenunterschied: 1213 m

Etappe 4 – Würzjoch (Donnerstag, 25. Juli)

Distanz: 137 km

Höhenunterschied: 2000 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 7,8 km/553 hm

Etappe 5 – Steinegg (Freitag, 26. Juli)

Distanz: 85 km

Höhenunterschied: 1924 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 5,1 km/500 hm