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Gesetz gilt ab 2027

Keine Energydrinks für unter 16-Jährige in Großbritannien

Freitag, 17. Juli 2026 | 10:10 Uhr
Gesetz gilt ab 2027
APA/APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Von: APA/dpa

In Großbritannien wird im kommenden Jahr der Verkauf von Energydrinks an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verboten. Das ab April 2027 gültige Gesetz gilt für Getränke, die mehr als 150 Milligramm Koffein pro Liter enthalten, wie die Regierung mitteilte. Tee und Kaffee sind ausgenommen. Das Verkaufsverbot umfasst demnach alle Einzelhandelsumgebungen, etwa Geschäfte, Automaten und den Onlineversand.

“Koffeinreiche Energydrinks gehören nicht in die Hände von Kindern”, sagte die für Fragen der öffentlichen Gesundheit zuständige Abgeordnete Sharon Hodgson. “Wir wissen, dass Tausende Kinder in England sie täglich konsumieren, aber die Belege sind eindeutig, dass dies Angstzustände verursachen, ihren Schlaf und ihre Konzentration beeinträchtigen und sich nachteilig auf ihre Bildung auswirken kann.”

Koffeinärmere Erfrischungsgetränke wie Coca-Cola und Pepsi sind nicht betroffen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Kritik kommt von einem Branchenverband, der darauf verwies, dass sich die Mitglieder bereits seit 2010 verpflichtet hätten, Energydrinks nicht an unter 16-Jährige zu vermarkten oder ihren Verkauf an sie zu fördern.

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