Keine Nahrungsaufnahme und eisernes Schweigen

Bozen – Mustafa Zeeshan (38), dem vorgeworfen wird, seine hochschwangere Ehefrau Fatima (27) in einer Wohnung in Vierschach getötet zu haben, befindet sich weiterhin im Bozner Spital.

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, verweigert der Mann die Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit. Außerdem schweigt er weiter.

Dieser katatonische Zustand war bereits nach dem Haftprüfungstermin am Montag im Gefängnis festgestellt worden. In der Folge war der Mann in eine spezielle Abteilung des Bozner Krankenhauses für Personen, die unter Sicherungsmaßnahmen stehen, überstellt worden. Es sollte abgeklärt werden, ob dieser Zustand psychische oder physische Ursachen hat.

Indes laufen die Ermittlungen zu Tathergang und Umständen weiter.