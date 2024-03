Keller-Diebe schlagen wieder zu: Rätselhafte Flucht

Bozen – Erst vergangene Woche wurden in einem Gebäude in den Grieser Auen in der Drususstraße mehrere Keller von Kriminellen aufgebrochen und Fahrräder entwendet. Nun scheint sich die Vorgehensweise nur wenige Tage später in der Alessandriastraße 25 wiederholt zu haben. Über die Garage gelangten die Täter in der Nacht auf Sonntag in die Kellerräumlichkeiten.

Dies war laut der Zeitung Alto Adige keine besondere Schwierigkeit, da die Verbindungstür wegen eines Defekts offen stand. Mit einem großen Schraubendreher oder einer Brechstange brachen die Übeltäter dann mehrere Kellerabteile auf.

Die Einbrecher müssen aber durch irgendein Ereignis gestört worden sein. Ein Kellerabteil war zwar aufgebrochen worden und es waren darin durchaus Dinge, die von Wert waren. Allerdings ließen sie alles unberührt. In den anderen aufgebrochenen Kellern haben die Täter sämtliche Dinge, die sie offenbar mitnehmen wollten, in eine Ecke gepackt. Doch auch diese ausgewählten Gegenstände ließen sie größtenteils zurück. Sie müssen plötzlich zur Flucht genötigt worden sein.

Die Staatspolizei wurde am Sonntagvormittag alarmiert und begab sich für einen Lokalaugenschein vor Ort. Die Ermittlungen laufen.