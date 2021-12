Kellner im Burggrafenamt muss gleich zweimal zahlen

Meran – Auch die Finanzpolizei führt Kontrollen in öffentlichen Lokalen und Geschäften durch und wacht darüber, dass die Corona-Vorschriften eingehalten werden. Seit 6. Dezember ist in Italien – und damit auch in Südtirol – der Super Green Pass in Kraft. Dass bedeutet, dass für bestimmte Aktivitäten ein negativer Corona-Test nicht mehr reicht. Stattdessen muss man geimpft oder genesen sein.

In einem Restaurant im Burggrafenamt hat die Meraner Finanzpolizei einen Gast erwischt, der Getränke und Speisen konsumieren wollte und gegen die 2G-Regelung verstoßen hat. Gleich doppelten Ärger gab es auch für einen Angestellten.

Dieser hatte es nicht nur unterlassen, die Gäste zu kontrollieren. Auch er verfügte über keinen grünen Pass. Ihm wurde deshalb zweimal eine Verwaltungsstrafe ausgestellt.

Personal, das ohne Green Pass tätig ist, muss mit einer Geldstrafe von 600 bis 1.500 Euro rechnen. Werden die Gäste nicht kontrolliert, sind noch einmal 400 bis 1.000 Euro fällig.

Doch damit nicht genug: Auch der Inhaber des Lokals kam nicht ohne Strafe davon. Auch er hatte es unterlassen, die nötigen Kontrollen vorzunehmen.