Keramik und Porzellan im Glascontainer senken Wert des Altglases drastisch

Brixen – Glas ist Glas – und daher sollte die korrekte Entsorgung des Glasabfalls kein Problem darstellen. Dass dem nicht so ist, zeigen die Analysen der Prüfstellen, welche die Qualität und damit den Wert des Glasabfalls erheben. In Brixen ergaben die jüngsten Analysen einen Anteil von 1,43 Prozent an Abfällen, die mit Glas rein gar nichts zu tun haben. Wichtig zu wissen: Es reicht ein minimaler Anteil an so genannten Fremdstoffen, um Tonnen an Altglas qualitativ zurückzustufen.

Der Anteil von 1,43 Prozent an Fremdstoffen hat also große Auswirkungen: Das aus Brixen nach Lonigo bei Vicenza gelieferte Glas muss dort aufwändig sortiert werden, bevor es wiederverwertet werden kann. Problematisch ist die Sortierung vor allem, wenn Keramik und Porzellan im Altglas landen. Nur das menschliche Auge kann diese als Störstoffe erkennen. Per Hand müssen Keramik und Porzellan mühsam entfernt werden.

Als logische Konsequenz für diesen Mehraufwand sinken die Erlöse für das Altglas. „Noch deckt der Erlös von 49 Euro pro Tonne, den die Stadtwerke Brixen AG erzielt, zum Großteil die Betriebskosten“, sagt Generaldirektor Franz Berretta. Es ist lediglich die vierte und damit vorletzte Qualitätsstufe, die das Brixner Altglas erreicht. „Bleibt der Trend dieser letzten Analyse jedoch bestehen“, sagt Franz Berretta, „wird das Altglas auf die letzte Qualitätsstufe herabgesetzt; der Erlös sinkt damit auf nur drei Euro pro Tonne. Der wirtschaftliche Schaden würde sich auf etwa 55.000 Euro pro Jahr belaufen, was sich wiederum auf den Abfalltarif, den die Brixner Bürgerinnen und Bürger bezahlen, auswirken müsste.“

Daher der Appell der Verantwortlichen der Stadtwerke Brixen AG an die Bürgerinnen und Bürger, den Abfall sauberer zu trennen. Teller, Vasen oder Tassen aus Keramik oder Porzellan müssen im Recyclinghof Brixen im Container für Bauschutt abgegeben werden. Geringe Mengen dürfen im Restmüll entsorgt werden. Metalldeckel gehören zur Dosensammlung, Kunststoffdeckel zu Plastikverpackungen. Nur wer sauber trennt, wahrt den Wert von Glas: einem unendlich oft wiederverwertbaren Rohstoff für Neues!