Ketten für Pferdestall gestohlen? – Carabinieri haben Zweifel

Ermittlungserfolg in Auer

Von: mk

Auer – Der Carabinieri von Auer haben nach raschen Ermittlungen zwei 33-jährige Saisonarbeiter wegen erschwerten Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.

In der Nacht von Sonntag auf Montag waren Ketten gestohlen worden, die den Fahrradweg und den Gehsteig vom Hauptplatz und von der Bahnhofstraße im Zentrum von Auer abtrennen. Bürgermeister Martin Feichter hatte darauf Anzeige erstattet.

Dank des Netzes der gemeindeeigenen Überwachungskameras und der Zusammenarbeit mit einigen Bürgern konnten die Ordnungshüter Videoaufzeichnungen sichern, womit sie in der Lage waren, die mutmaßlichen Diebe zu identifizieren.

Die beiden 33-Jährigen gaben an, die Ketten deshalb entwendet zu haben, weil sie sie bei ihrer Rückkehr in ihre Heimat in zwei Wochen mitnehmen wollten, um sie als Umzäunung eines Pferdestalls zu verwenden.

Die Carabinieri vermuten jedoch, dass die Männer das Metall in der näheren Umgebung verkaufen wollten. Das Diebesgut wurde der Gemeinde zurückgegeben, während der Bürgermeister seinen Dank und seine Anerkennung für die Effizienz der Carabinieri zum Ausdruck brachte.

Mit den beiden mutmaßlichen Tätern muss sich nun die Justiz befassen.