“Killer-Droge” war für Bozen bestimmt

Bozen – Die Staatspolizei konnte dem illegalen Drogenhandel in Bozen erneut einen Schlag versetzen. Nach der Beschlagnahme von über einem Kilogramm Kokain vergangener Woche in Nals, konnten zuletzt auch 110 Gramm Heroin sicherstellen.

Bei gezielten Kontrollen entlang des Eisacks in Bozen wurde auf der Höhe der Rombrücke ein Nigerianer (26) aufgehalten. Der Mann, der gerade aus Rom gekommen war, hatte in seiner Kleidung zehn Päckchen mit insgesamt 110 Gramm Heroin in seinem Besitz. Für den mutmaßlichen Schmuggler klickten die Handschellen und er wurde ins Gefängnis der Südtiroler Landeshauptstadt gebracht.

Die Quästur merkt an, dass das Suchtgift von ungewöhnlicher Reinheit sei. 22 Prozent Wirkstoff seien im Heroin enthalten gewesen. Normalerweise läge dieser Prozentsatz bei rund fünf Prozent. Wäre das Heroin so auf den Markt gelangt, hätte es unter Umständen tödliche Folgen für die Konsumenten haben können.