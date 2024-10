Kind in Wien von Pkw erfasst und schwer verletzt

Von: apa

Bei einem Verkehrsunfall ist Mittwoch früh in Wien-Favoriten ein zwölfjähriges Kind schwer verletzt worden. Der Bub war bei der U1-Station Alaudagasse über die Straße gerannt, um einen Bus zu erwischen, so die Polizei auf APA-Anfrage. Dabei wurde er von dem Pkw einer Frau erfasst und zu Boden geschleudert. Das Kind erlitt laut Wiener Berufsrettung Kopfverletzungen sowie Verletzungen an Schulter und Becken. Der Bub wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht.

Laut Einsatzkräften sind die Verletzungen schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Nach der Erstversorgung wurde das Kind mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall passierte gegen 7.50 Uhr.