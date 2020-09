Kindergartenkind auch in Innichen positiv auf Corona getestet

20 Kinder und deren Angehörige in Quarantäne

Innichen – Nicht nur in Pergine im Trentino, sondern auch Südtirol gibt es bereits am zweiten Tag nach Schulbeginn den ersten Corona-Fall in einem Kindergarten. Dies berichtet das Tagblatt Dolomiten.

Ein Kind, das die deutsche Sektion des Kindergartens in Innichen besucht, ist am Dienstag positiv auf das Virus getestet worden.

Die betroffene Sektion bleibt am heutigen Mittwoch für die Grundreinigung geschlossen.

Rund 20 Kinder und deren Angehörige wurden unter Quarantäne gestellt.

