Klausen: Pkw gerät ins Schleudern

Klausen – Am Sonntagabend hat sich gegen 20.30 Uhr ein Verkehrsunfall in Klausen am Ende der Gerade bei der Einfahrt nach Feldthurns in der Nähe vom Schoberhof ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist ein Pkw in der Kurve ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. Das Auto touchierte mehrere Verkehrsschilder und kam am Ende auf der Leitplanke aufliegend zum Stehen.

Der 52-jährige Fahrer aus Südtirol konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und war zum Glück nur leicht verletzt. Er wurde zur genauen Kontrolle ins Brixner Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz standen das Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes, die Freiwillige Feuerwehr von Schrambach sowie die Straßenpolizei von Brixen.