Kleiner Waldbrand in Langtaufers

Graun im Vinschgau/Langtaufers – Am Mittwoch kam es in Langtaufers zu einem kleinen Waldbrand. Ausgelöst wurde der Entstehungsbrand durch einen Blitzeinschlag am Pedrossköfel.

Ein Hirte der Kaproner Alm hatte am Mittwochmorgen eine Rauchentwicklung bemerkt und die Freiwillige Feuerwehr Langtaufers sowie die Forststation Graun verständigt.

Nach einem Lokalaugenschein rückten die Feuerwehrleute von Langtaufers gemeinsam mit Forstarbeitern aus und löschten den Entstehungsbrand erfolgreich.