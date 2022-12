Kleinkinder überleben 55 Stunden im Outback

Tragischer Unfall in Australien

Australien – Am ersten Weihnachtstag hat sich laut Medienberichten in Australien, in der Nähe der Stadt Perth ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Ein junges Paar kam dabei ums Leben, die drei gemeinsamen Kinder überlebten wie durch ein Wunder mehr als zwei Tage allein im Outback.

Die junge Familie befand sich am Weihnachtsmorgen auf dem Weg zur Mutter des 28 – jährigen Familienvaters. Aus bisher ungeklärten Gründen kam das Fahrzeug von der Straße ab, der junge Mann und seine 25 – jährige Partnerin waren auf der Stelle tot. Die drei gemeinsamen Kinder des Paares – ein, zwei und fünf Jahre alt – überlebten den Unfall wie durch ein Wunder und wurden erst 55 Stunden später gefunden.

Mehr als zwei Tage verbrachten die drei Kleinkinder bei über 30 Grad in dem Unfallwagen – im Beisein der bereits verstorbenen Eltern – im australischen Outback. Das fünf – jährige Mädchen konnte ihren ein – jährigen Bruder aus dem Kindersitz befreien. Der zwei – jährige Bruder der beiden war noch angeschnallt als die drei Kinder von Angehörigen, die sich auf die Suche nach der jungen Familie gemacht hatten, gefunden wurden.

Die Kinder wurden daraufhin stark dehydriert in ein Kinderkrankenhaus gebracht und sollen laut Berichten mittlerweile stabil sein.