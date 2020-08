Klobenstein: Sturz vom Balkon

Klobenstein – In Klobenstein am Ritten hat sich am Montag gegen 14.45 Uhr ein Freizeitunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist eine Person von einem Balkon rund sieben Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Im Einsatz standen die Flugretter des Aiut Alpin Dolomites, ein Rettungstransportwagen und die Carabinieri.

Die verletzte Person wurde ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.