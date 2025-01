Koch und Busfahrer geraten in Südtirol aneinander

Von: luk

Neumarkt – Ein alltäglicher Moment im Linienbus endete am 14. Jänner in Neumarkt mit einem handfesten Streit, bei dem zwei Männer verletzt wurden. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.00 Uhr auf der Linie zwischen Auer und Neumarkt, in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs.

Beteiligt waren ein 30-jähriger Koch aus dem Südtiroler Unterland mit Migrationshintergrund und ein Busfahrer (58) des Unternehmens Silbernagl, der ursprünglich aus dem Kosovo stammt. Der Konflikt begann bereits beim Einstieg: Der Koch bat darum, sein Abo aufzuladen, was der Fahrer jedoch ablehnte, da der Citybus nicht mit einem entsprechenden POS-Gerät ausgestattet war. Dennoch ließ er den Mann mitfahren – nicht ohne die Bemerkung „Dai, dai…“, die der Fahrgast als respektlos empfand.

Die Spannungen eskalierten schließlich bei der Ankunft am Bahnhof von Neumarkt. Es kam zu einem heftigen Wortgefecht und einem Handgemenge, in dessen Verlauf sogar die Trennscheibe der Fahrerkabine zu Bruch ging. Beide Männer erlitten Verletzungen und mussten ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Carabinieri von Neumarkt ermitteln derzeit. Das Busunternehmen Silbernagl hat Anzeige erstattet, und die Videoaufnahmen der Überwachungskameras im Bus helfen, den Ablauf des Vorfalls aufzuklären.