“Kodex schwarz” auf der Brennerautobahn

Der “Kodex schwarz” auf Brennerautobahn galt auch für dieses Wochenende. So waren am heutigen Sonntag erneut zahlreiche Staus und Kolonnenverkehr in beiden Fahrtrichtungen auf der Brennerautobahn zu verzeichnen. Medienberichten zufolge galt selbiges auch für die Brennerstaatstraße, zumal viele Fahrer dort ausweichen wollten.

Am gestrigen Samstag wurde überdies ein neuer Rekord aufgestellt: So war der gestrige Samstag der verkehrsreichste Tag, der auf der Brennerautobahn jemals zu verzeichnen war. An der Mautstelle Sterzing wurden rund 65.000 Autos gezählt, was eine 25 Prozentige Steigerung im Vergleich zum Rekordjahr von 2019 darstellt.