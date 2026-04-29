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Der König traf Angehörige von Opfern und Einsatzkräften

König Charles III. gedenkt der Opfer des 11. September

Mittwoch, 29. April 2026 | 20:19 Uhr
Der König traf Angehörige von Opfern und Einsatzkräften
APA/APA/AFP/POOL/SAMIR HUSSEIN
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Von: APA/dpa

Der britische König Charles III. und Königin Camilla haben in New York der Opfer des Terroranschlags vom 11. September 2001 gedacht. Das Königspaar legte an der Gedenkstätte ein Blumengebinde nieder und traf Angehörige der Opfer sowie Ersthelfer. In einer Botschaft zu den Blumen erklärten die Royals, dem amerikanischen Volk in unverminderter Solidarität zur Seite zu stehen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete.

Während seiner Rede im US-Kongress am Vortag hatte der König 9/11 als “prägenden Moment für Amerika” bezeichnet. “Euer Schmerz und euer Schock waren auf der ganzen Welt zu spüren”, sagte der Monarch. “Wir standen damals an eurer Seite. Und wir stehen auch heute an eurer Seite, im stillen Gedenken an einen Tag, der niemals vergessen werden darf.”

Das Königspaar legte die Blumen an der Seite des früheren New Yorker Bürgermeisters Michael Bloomberg nieder. Den aktuellen Bürgermeister Zohran Mamdani traf Charles dem Sender NBC zufolge während des anschließenden Empfangs am Denkmal.

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