Normaler Hund wird beim Gassigehen zum Supercop

Von: luk

Bozen – In Bozen hat ein aufmerksamer Hund eines Seniors am Sonntag für einen außergewöhnlichen Fahndungserfolg gesorgt. Beim Gassigehen im Stadtteil Don Bosco schlug der Vierbeiner plötzlich an und ließ nicht locker: Hartnäckig zog er sein Herrchen zu einem abgestellten Auto.

Dort machte die Spürnase ihrem Ruf alle Ehre. Hinter einem Hinterreifen, unter dem Fahrzeug verborgen, entdeckten die alarmierten Exekutivbeamten einen Rucksack. Der Inhalt: rund 2,5 Kilogramm Haschisch, sauber verpackt in 24 einzelne Portionen.

Nach Angaben der Polizei war die Drogenlieferung offenbar bereits für den Verkauf auf dem lokalen Markt vorgesehen. Die gesamte Menge wurde sichergestellt. Nun laufen die Ermittlungen auf Hochtouren, um die Hintermänner auszuforschen.