Kohlenmonoxid-Alarm in Auer

Auer – In Auer im Südtiroler Unterland gab es am Donnerstagabend einen Kohlenmonoxid-Austritt in einer Wohnung. Die Mannschaft des Rettungsdienstes hatte Alarm geschlagen, nachdem ihr CO-Warngerät ausgelöst hatte.

Zwei Personen wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Auer aus der betroffenen Wohnung gerettet und mit Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Außerdem wurden Messungen durchgeführt und die Wohnung belüftet. Im Einsatz standen das Weiße und das Rote Kreuz mit Notarzt.

Atmet der Mensch eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration ein, bindet sich das Kohlenstoffmonoxid direkt an die roten Blutkörperchen (Hämoglobin) und blockiert damit die Aufnahme von Sauerstoff im Blut.

Infolgedessen kommt es schnell zu einem Sauerstoffmangel und den damit verbundenen Gesundheitsgefährdungen. Erste Anzeichen sind Kopfschmerzen, Unwohlsein und Müdigkeit.

“Deshalb sind alle vorbeugenden Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung von Kohlenmonoxid sprich fachgerechte Anlagen, regelmäßige Kontrollen und Wartungen usw. für die Sicherheit entscheidend”, erklärt die Feuerwehr Auer.