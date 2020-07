Kokain und Haschisch in Welsberg

Welsberg – Die Carabinieri haben einen 40-jährigen bereits polizeibekannten Pusterer wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht festgenommen.

In der Wohnung des Mannes in Welsberg wurden im Zuge einer Hausdurchsuchung rund 150 Gramm Haschisch, fast 50 Gramm Kokain sowie einige Gramm Marihuana und 14 Cannabissamen entdeckt. Außerdem stellten die Drogenfahnder knapp 3.000 Euro in bar sicher. Es handelt sich dabei vermutlich um Geld, das aus dem Drogenhandel stammt.

Die Haftmaßnahme im Hausarrest wurde bereits vom Richter bestätigt. Der 40-Jährige muss sich nun jeden Vormittag bei den Carabinieri von Welsberg melden.

