Kokain und Haschisch – Pärchen in Bozen festgenommen

Bozen – Die Staatspolizei hat bei der Autobahnmautstelle in Bozen Süd am Mittwochabend einen Wagen aufgehalten. Ein 54-jähriger Bozner, der bereits vorbestraft ist, saß am Steuer. Begleitet wurde er von einer 30-jährigen Rumänin, die schwanger ist. Bei der Durchsuchung des Wagens stießen die Ordnungshüter auf Drogen.

Wegen des nervösen Verhaltens, das das Pärchen an den Tag legte, schöpften die Ermittler Verdacht und entschlossen sich, die Insassen und den Wagen genauer unter die Lupe zu nehmen.

In der Tat wurden die Beamten fündig: In der Handtasche der Frau befanden sich zwei Packungen – eine davon enthielt 200 Gramm Kokain, die zweite 100 Gramm Haschisch.

Die Frau hatte außerdem einen sogenannten „Jammer“ bei sich. Dabei handelt es sich um ein technisches Gerät, das Funkwellen stören und das GPS-Signal von Handys löschen kann.

Für die beiden klickten die Handschellen. Während die Polizei den Mann ins Bozner Gefängnis einlieferte, wurde die Frau in den Hausarrest überstellt.