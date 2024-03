Koks-Dealer aus Sterzing will Finanzpolizei an der Nase herumführen

Bozen – Auch die Finanzpolizei ist in Südtirol konstant im Einsatz, um verbrecherischen Tendenzen zu bekämpfen. Neben dem Betrug am Fiskus gehen die Exekutivbeamten in Grau-Gelb auch gegen den illegalen Drogenhandel vor und verfügen dazu auch über Drogenspürhunde.

In diesem Zusammenhang hat die Finanzpolizei in der vergangenen Woche in der Zone rund um den Bozner Bahnhof einen 23-jährigen Mann aus Sterzing verhaftet. In seinem Besitz wurden 80 Gramm Kokain gefunden.

Der bislang unbescholtene italienische Staatsbürger war den Ordnungshütern aufgefallen. Er war sichtlich nervös, blickte sich mehrfach um und wartete offenkundig auf eine weitere Person.

Die Beamten der Finanzpolizei in Zivilkleidung legten sich also auf die Lauer. Als eine zweite Person mit Kapuze auftauchte, kam es zu einer Übergabe. Dem Sterzinger wurde ein Päckchen in die Hand gedrückt und die beiden Männer trennten sich wieder.

Auf dem Weg zu einem nahegelegenen Parkplatz stellten die Ordnungshüter den 23-Jährigen. Er verhielt sich kooperativ und händigte ein Päckchen mit fünf Gramm Kokain aus. Ein Täuschungsmanöver, wie sich sogleich herausstellte: Bei einer Durchsuchung kamen dann weitere 75 Gramm des aufputschenden Rauschmittels zum Vorschein.

Für den jungen Mann klickten die Handschellen.