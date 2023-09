Koks und Methadon: Finanzpolizei zieht mutmaßliche Dealer aus dem Verkehr

Drogen in Bozen und Meran sichergestellt

Meran/Bozen – Die Finanzpolizei hat einen italienischen Staatsbürger angezeigt, der mit 50 Dosen Kokain erwischt worden ist. Der Mann, der in Meran lebt, hat bislang keine Vorstrafen.

Bei einer Kontrolle im Stadtzentrum wurde er überführt. Offenbar weil er sich mit dem Rücken zur Wand sah, händigte er den Ermittlern spontan die Drogen aus. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stießen die Finanzpolizisten auf eine Präzisionswaage und auf über 2.000 Euro in bar.

Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der Mann wurde in den Hausarrest überstellt. Die Haft muss vom Richter noch bestätigt werden.

In Bozen hat hingegen die Hundestaffel der Finanzpolizei gemeinsam mit der Bahnpolizei Kontrollen in der Umgebung des Bahnhofs durchgeführt, um mutmaßliche Dealer zu stellen, die von außerhalb in die Stadt kommen.

Ein italienischer Staatsbürger ist dabei mit zehn Fläschchen Methadon erwischt worden. Das Mittel, das oft auch im Kampf gegen Heroinabhängigkeit verwendet wird, wird immer häufiger auch auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Süchtige spritzen sich die Dosis in die Adern oder inhalieren den Stoff. Oft ist die Wirkung, aber auch die Abhängigkeit ähnliche wie im Fall von Heroin.