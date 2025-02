Konkurrent mit Pistole bedroht: 34-JÃ¤hriger in Haft

Polizeieinsatz in Bozen

Von: mk

Bozen – Die Polizei hat am späten Sonntagnachmittag am Verdi-Platz in Bozen einen 34-jährigen Tunesier mit Vorstrafen aufgrund von Vermögensdelikten und Drogen aufgegriffen.

Der Mann, der als N. K. identifiziert wurde, war in eine hitzige Debatte mit einer zweiten Person verwickelt. Nachdem er die Beamten erblickt hatte, versuchte er, sich rasch zu entfernen. Deshalb schöpften die Ordnungshüter Verdacht.

Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen N. K. ein Vollstreckungsbefehl aufgrund eines rechtskräftigen Urteils vorlag. Im August 2021 hatte er einen konkurrierenden Dealer mit einer halbautomatischen Pistole bedroht. Bei einer darauffolgenden Durchsuchung waren 150 Dosen Haschisch beschlagnahmt worden.

Der Mann, der unter anderem in einem städtischen Kälteschutzzentrum übernachtet, muss nun eine Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten wegen Drogenhandels, Raubüberfalls und Bedrohung abbüßen. Er wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.

Quästor Paolo Sartori hat außerdem ein Abschiebedekret erlassen, das nach Ablauf der Haftstrafe in Kraft tritt. Sartori warnt vor zunehmenden Drogenkonsum in Südtirol. „Es handelt sich keineswegs um ein Randphänomen, sondern eine echte Plage darstellt, die auf allen Ebenen bekämpft werden muss“, betont der Quästor. Besonders auf junge Menschen habe der Konsum von Drogen verheerende Auswirkungen. Gleichzeitig begünstige der Drogenhandel insgesamt die Kriminalität.