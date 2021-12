Bozen – Die Carabinieri haben in Bozen und Umgebung Kontrollen im öffentlichen Nahverkehr durchgeführt. In erster Linie wurde darauf geachtet, dass sich Pendler, Studenten und Fahrgäste an die Corona-Vorschriften halten.

Für Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln ist der grüne Pass nötig. Ab einem Alter von zwölf Jahren muss eine FFP2-Maske getragen werden. Auch auf Arbeitsplätzen und in öffentlichen Lokalen wurden Kontrollen durchgeführt.

Insgesamt wurden die Passagiere von 13 Linienbussen, zwölf öffentliche Lokale und vier Arbeitsplätze überprüft. Insgesamt handelte es sich um 103 Personen.

En Großteil der Personen sei darauf bedacht, die Regeln einzuhalten, teilen die Carabinieri in einer Aussendung mit. Nur zwei Fahrgäste in einem Bus wurde eine Strafe ausgestellt, die ohne Maske unterwegs waren. Dasselbe galt für einen Kunden in einem Geschäft, der ebenfalls ohne Maske unterwegs war.

Die Carabinieri rufen die Bürger dazu auf, Zivilcourage zu zeigen und Fahrgäste ohne Maske in Bussen und Zügen an die Maskenpflicht zu erinnern.