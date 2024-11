Kormoran gefährden heimische Fischbestände drastisch

Von: Ivd

Bozen/Belluno – In den norditalienischen Provinzen Südtirol und Belluno kommt es zum Clash zweier geschützter Arten: dem Kormoran und der Marmorierten Forelle. Der Raubvogel gefährdet laut Fischereiverbänden die Bestände mehrerer Fischarten, unter anderem jenen der begehrten Forelle. Daher machen sich Politiker und Fischer zunehmend stark für eine Eindämmung der Kormorane, der selbst lange zu den gefährdeten Arten gehörte.

Rund eine halbe Million junge Marmorierte Forellen wurden dieses Jahr in den Flüssen Piave und Brenta ausgesetzt – ein ambitioniertes Projekt, das die Art vor dem Aussterben bewahren soll. Doch die Anwesenheit von rund 200 Kormoranen entlang der Flussufer droht, diese Investition zu Nichte zu machen.

Das Dilemma: Beide Arten, sowohl der Fisch als auch der Raubvogel, stehen unter dem Schutz der Europäischen Union. Die Behörden in Belluno versuchen nun, durch eine Ausnahmegenehmigung den Bestand der Marmorierten Forelle zu sichern und ein Gleichgewicht zu schaffen. In Deutschland beispielsweise wird das Töten von Kormoranen unabhängig von ihrem Brutstatus vom Naturschutzbund (Nabu) als Erfolg für den Artenschutz anderer Arten angesehen.

Kormorane auch in Südtirol auf dem Vormarsch

Auch in Südtirol stellt der Kormoran eine Bedrohung für gefährdete Fischarten dar. An der Etsch und kleineren Flüssen wie der Rienz hat das zunehmende Vorkommen des Vogels zu einem dramatischen Rückgang der Fischbiomasse geführt. Die Provinz Bozen verzeichnete bereits 2019 über 100 Kormorane im Gebiet und beobachtet die Entwicklung kritisch.

Der Kormoran machte in den letzten Jahren eine Wandlung vom Gejagten zum Jäger durch: In den 1960-er Jahren war er in Mitteleuropa fast vollständig ausgestorben, da Fischer Jagd auf das gefräßige Tier machten. Durch Schutzmaßnahmen konnte sich die Population erholen, was inzwischen vielerorts zu neuen ökologischen Konflikten führt.