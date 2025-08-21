Aktuelle Seite: Home > Chronik > Grasgeruch in Meran
Carabinieri beschlagnahmen 1,5 Kilo Cannabis

Grasgeruch in Meran

Donnerstag, 21. August 2025 | 09:56 Uhr
1,5 Kilo Cannabis beschlagnahmt
Carabinieri
Von: Ivd

Meran – Die Carabinieri von Meran haben bei zwei getrennten Einsätzen rund eineinhalb Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Zwei Männer im Alter von 30 und 57 Jahren wurden angezeigt – beide stammen aus Meran.

Auslöser der Ermittlungen waren Hinweise aus der Meraner Altstadt. Dort war in den vergangenen Wochen ein auffälliger Besucherandrang bei zwei Wohnungen gemeldet worden, insbesondere in den Abendstunden rund um das Wochenende. Die Polizei vermutete, dass dort mit Drogen gehandelt wird – und begann mit gezielten Beobachtungen.

Als sich die Hinweise verdichteten, rückten die Beamten gemeinsam mit einem Drogenspürhund zur Durchsuchung aus. Am selben Tag klopften sie zeitgleich an den Türen der beiden Verdächtigen. Dabei zeigte sich schnell: Der Hund war kaum noch nötig – in beiden Wohnungen lag bereits ein intensiver Marihuanageruch in der Luft.

Bei der Durchsuchung fanden die Carabinieri mehrere bereits ausgewachsene Cannabispflanzen von rund einem Meter Höhe sowie zahlreiche Tütchen mit konsumfertigem Marihuana. Insgesamt wurden etwa 1,5 Kilogramm der Droge sichergestellt.

Die beiden Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen zur Herkunft der Drogen und möglichem Weiterverkauf dauern an. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren übernommen.

 

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

