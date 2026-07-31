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Augenerkrankungen frühzeitig erkennen

Kostenlose Augenvorsorge: „Prävention macht keinen Urlaub“

Freitag, 31. Juli 2026 | 12:08 Uhr
Kinder profitieren besonders von den neuen Brillengläsern (Symbolbild)
APA/APA/dpa/Sven Hoppe
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Von: Matthias Knapp

Bozen – Der Italienische Blinden- und Sehbehindertenverband ETS-VFG, Landesgruppe Südtirol, beteiligt sich auch heuer an der landesweiten Kampagne „La Prevenzione non va in Vacanza“ (Prävention macht keinen Urlaub). Ziel der Initiative ist es, die Bevölkerung für die Bedeutung regelmäßiger Augenvorsorge zu sensibilisieren und Augenerkrankungen frühzeitig zu erkennen.

Im Rahmen der Kampagne werden am Mittwoch, 9. September, kostenlose augenärztliche Vorsorgeuntersuchungen angeboten. Die Screenings finden in den Räumlichkeiten des Blindenverbandes Trient, Corso Michelangelo Buonarroti 78, statt.

Das Angebot richtet sich insbesondere an Menschen, die seit längerer Zeit keine augenärztliche Vorsorgeuntersuchung mehr durchgeführt haben oder bei denen bislang keine Augenerkrankung diagnostiziert wurde. Gerade Menschen mit Diabetes, Bluthochdruck sowie neurologischen oder Autoimmunerkrankungen sollten regelmäßige Kontrollen wahrnehmen, da diese Erkrankungen die Augen häufig unbemerkt schädigen können.

Viele Augenerkrankungen entwickeln sich schleichend und verursachen zunächst keine Beschwerden. Deshalb gilt: Der beste Zeitpunkt für eine Vorsorgeuntersuchung ist dann, wenn man glaubt, gut zu sehen. Regelmäßige Screenings ermöglichen es, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig zu behandeln. Mit der Kampagne soll das Bewusstsein für den Erhalt der Sehkraft gestärkt und die Bedeutung der Prävention in den Mittelpunkt gerückt werden.

Interessierte können sich ab sofort im Büro des Italienischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes, Landesgruppe Südtirol, unter der Telefonnummer 0471 971117 anmelden. Die Anzahl der verfügbaren Plätze ist begrenzt. Die Initiative wird von der Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia ETS gefördert und unterstützt und in Partnerschaft mit den italienischen Blinden- und Sehbehindertenverband ETS-APS durchgeführt.

Weitere Informationen:

· www.iapb.it

· www.uici.it

· www.laprevenzionenonvainvacanza.it

Bezirk: Bozen

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