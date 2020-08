Küchenbrand in Eppan

Eppan – In der Küche eines Wohngebäudes in Eppan ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Die Freiwilligen Feuerwehren von St. Michael Eppan, Girlan, Kaltern Markt sowie die Berufsfeuerwehr Bozen standen im Löscheinsatz.

Die Wehrleute konnten durch gezieltes Vorgehen die Schäden auf die betroffene Wohnung begrenzen und das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.

Ebenso im Einsatz waren das Weiße Kreuz und die Polizeiorgane.