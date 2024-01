Küchenbrand in Issing – eine Person im Krankenhaus

Issing – In Issing im Pustertal gab es am Mittwoch kurz vor 9.00 Uhr Brandalarm. In einer Wohnung war ein Küchenbrand ausgebrochen.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Issing und Pfalzen rückten gemeinsam mit dem Weißen Kreuz und den Ordnungshütern aus. Die Wehrleute konnten das Feuer rasch eindämmen und den Sachschaden somit begrenzen.

Die betroffenen Räumlichkeiten wurden belüftet und vom Rauch befreit.

Eine Person wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur Kontrolle ins Krankenhaus eingeliefert.