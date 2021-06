Küchenbrand in Lana

Lana – In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Lana ist am Freitagbachmittag gegen 17.20 Uhr ein Küchenbrand ausgebrochen.

Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr von Lana rasch unter Kontrolle gebracht und der Sachschaden konnte so auf die Küche selbst begrenzt werden.

Eine Person zog sich Verbrennungen zu und wurde vom Rettungsdienst des Weißen Kreuzes versorgt. Die betroffenen Räumlichkeiten wurden belüftet und vom Rauch befreit.