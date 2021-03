Küchenbrand in Meran

Meran – In Obermais in Meran ist es am Sonntag zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Kurz vor Mittag wurde wohl eine Pfanne auf dem Herd vergessen. Sie fing Feuer und es kam zu einem Übergreifen der Flammen auf die Abzugshaube. Starke Rauchentwicklung war die Folge.

Die Freiwillige Feuerwehr Obermais war mit 21 Wehrleuten im Löscheinsatz. Verletzte gibt es glücklicherweise keine.

Der Einsatz konnte gegen 12.40 Uhr beendet werden.

Ebenfalls vor Ort war die Meraner Stadtpolizei.