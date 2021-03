Kühler Frühlingsstart

Bozen – Am heutigen Samstag beginnt der astronomische Frühling. Der Start fällt allerdings relativ kühl aus. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin mitteilt, ist es heute fünf bis zehn Grad kälter als im langjährigen Durchschnitt. Erst ab Mitte der nächsten Woche werde es spürbar milder, twittert Peterlin.

Vor drei Wochen hat der meteorologische Frühling begonnen, heute beginnt der astronomische. Zu spüren ist allerdings nur wenig davon. Für die Jahreszeit ist es derzeit zu kalt.

Besonders kühl sind die Temperaturen im Vinschgau, im Wipptal und im Pustertal. Doch auch der Süden des Landes bleibt nicht verschont. Die Obstbauern mussten schon mehrere Male in der auf die Frostberegnung zurückgreifen.

Am Alpenhauptkamm gibt es am heutigen Samstag viele Wolken und einzelne Schneeschauer, Richtung Süden wird es mit teils kräftigem Nordföhn recht sonnig.

Auch am Sonntag und Montag bleibt es im Norden noch wechselhaft, freundlicher ist es jeweils in den südlichen Landesteilen. Weiterhin weht teils kräftiger Nordwind. Am Dienstag und Mittwoch überwiegt der Sonnenschein. Die Temperaturen steigen Tag für Tag an.