Kuh stürzt ab: Rettung per Helikopter

Von: luk

Afing – Ein tierischer Notfall hat am Wochenende für Aufsehen in Afing in der Gemeinde Jenesien gesorgt: Eine Kuh war einen steilen, bewaldeten Hang hinabgestürzt und konnte aus eigener Kraft nicht mehr zurück.

Mehrere Versuche, das Tier über den Hang zu retten, blieben erfolglos. Schließlich rückte ein Hubschrauber der Heli Austria.it mit einem speziellen Bergegerät an. Die Kuh wurde gesichert, in ein Tragesystem eingebunden und aus dem unwegsamen Gelände ausgeflogen.

Die Bergrettung und die Freiwillige Feuerwehr Afing arbeiteten Hand in Hand. Die Kuh blieb unverletzt.