Von: fra

Meran/Brixen – Am heutigen Sonntag fanden in Südtirol zwei größere Kundgebungen der Initiative “Make Tourists Pay” statt. In Meran versammelten sich um 11.00 Uhr rund 45 Teilnehmer, während in Brixen über 120 Menschen um 15.00 Uhr demonstrierten – die bislang größte Aktion der Initiative. Die Protestierenden forderten die Einführung einer touristischen Mobilitätsabgabe zur Finanzierung der kostenlosen Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Südtirol.

In Meran betonte Patrick Unterkircher, dass laut einer Umfrage 35 Prozent der Befragten bei günstigeren Preisen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen würden. “Wir könnten die Öffis in Südtirol komplett kostenlos machen. Das entlastet die Straßen für diejenigen, die weiterhin auf Autos angewiesen sind”, erklärte er.

Der Umzug zog anschließend nach Brixen, wo bereits im Vorfeld eine kleinere Kundgebung stattgefunden hatte. Dieses Mal war die Teilnahme mit über 120 Menschen deutlich größer. In beiden Städten kamen Menschen unterschiedlichster Alters- und Berufsgruppen zusammen, die sich für einen faireren Beitrag der Touristen an die Allgemeinheit und eine Lösung des Verkehrsproblems in Südtirol aussprachen.

Die Initiative fordert, die bisherigen Ticketpreise durch eine touristische Mobilitätsabgabe von etwa 2 Euro pro Nacht und Tourist zu ersetzen. Diese Maßnahme würde dazu beitragen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu finanzieren und gleichzeitig eine gerechtere Form des Tourismus zu schaffen, die sowohl Einheimische als auch Touristen entlastet.