Ladendieb beißt älteren Herrn

Polizeieinsatz in Bozen

Von: mk

Bozen – Die Polizei hat in Bozen einen 27-jährigen Marokkaner wegen Diebstahls und Körperverletzung angezeigt. Der Mann, der später als A.Z identifiziert wurde, soll am Samstag Waren aus der Despar-Filiale in der Amba Alagi-Straße entwendet haben.

Als die Beamten eintrafen, folgten sie der Richtung, in die der mutmaßliche Täter Passanten zufolge geflohen war. In der Giuliani-Straße konnte der Mann schließlich von Militärpersonal gestoppt werden.

Zwei Augenzeugen, die den Ladendieb ebenfalls verfolgt hatten, berichteten der Polizei, dass sich dieser vor der Supermarktfiliale mit einem älteren Herrn um eine schwarze Tasche gestritten habe. Der 27-Jährige soll dabei den Senioren zu Boden gestoßen haben.

Auf der Quästor zeigte sich A. Z. geständig. Der 27-Jährige, der über keine feste Unterkunft verfügt und bereits mehrfach vorbestraft ist, räumte ein, Waren aus dem Supermarkt entwendet zu haben. Der Senior habe ihn darauf aufhalten wollen. Um sich zu befreien, habe er dem älteren Herrn in den Arm gebissen und ihn anschließend zu Boden gestoßen.

Das Diebesgut konnte dem Leiter der Supermarktfiliale zurückgegeben werden. Quästor Paolo Sartori hat gegen den 27-Jährigen unterdessen ein Dekret zur Abschiebung unterzeichnet.

„Es kommt immer öfter vor, dass sich Ladendiebe jenen gegenüber aggressiv verhalten und solche Personen auch verletzen, die sich ihrem kriminellen Handeln entgegenstellen“, betonte Sartori. Dies erfordere ein rasches und hartes Vorgehen seitens der Einsatzkräfte.