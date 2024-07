Ladendieb entblößt sich vor Verkäuferinnen

Von: mk

Bozen – Die Polizei ist am Donnerstagnachmittag in die Filiale der Drogeriemarktkette dm in der Museumstraße in Bozen gerufen worden. Grund war ein Mann, der durch belästigendes Verhalten andere Kunden sowie die Verkäuferinnen störte und obszöne Handlungen beging.

Wie der Zuständige für die Sicherheit im Geschäft gegenüber den Beamten erklärte, soll er den Mann dabei erwischt haben, wie er mehrere Hygieneartikel aus einem Regal entwendet hatte. Deshalb verlangte er das Diebesgut zurück und forderte den Mann auf, das Geschäft zu verlassen.

Doch anstatt der Anweisung Folge zu leisten, ließ der Mann plötzlich seine Hosen herunter und entblößte vor allen Anwesenden seine Genitalien. Mitarbeiterinnen und Kunden konnten kaum glauben, was vorgefallen war, und stürmten aus dem Geschäft, um auf die Ankunft der Polizei zu warten.

Den Beamten gelang es, den Mann bewegungsunfähig zu machen, obwohl er dabei ein durchwegs aggressives Verhalten an den Tag legte. Der mutmaßliche Ladendieb wurde später als 36-jähriger Marokkaner identifiziert. R. M. kassierte eine Anzeige auf freiem Fuß wegen obszöner Handlungen in der Öffentlichkeit.

Quästor Paolo Sartori hat außerdem ein Dekret zur Abschiebung des Mannes unterzeichnet.