Ladendieb randaliert in Carabinieri-Kaserne

Einsatz in Bozen - Möbelstücke zerstört

Von: mk

Bozen – Die Carabinieri haben in Bozen einen Ladendieb in der Aldi-Supermarktfiliale in der Freiheitsstraße festgenommen.

Die Ordnungshüter hatte ein Notruf erreicht. Bei ihrem Eintreffen hatten die Carabinieri beobachtet, wie zwei Verdächtige schlagartig die Flucht ergriffen hatten. Dies führte zu einer Verfolgungsjagd mitten durch die Straßen des Stadtzentrums.

Während ein Carabiniere einem Flüchtenden zu Fuß nacheilte, versuchte sein Kollege, den zweiten Verdächtigen im Streifenwagen einzuholen. Zeugen hatten davor gewarnt, dass dieser mit einem Messer bewaffnet sei. Doch trotz aller Bemühungen verlor sich die Spur des zweiten Verdächtigen.

In der Zwischenzeit konnte der vom ersten Carabiniere Verfolgte mit Hilfe eines Passanten und eines weiteren Carabiniere aufgehalten und bewegungsunfähig gemacht worden. Der dritte Carabiniere stand nicht im Dienst und war nur zufällig Zeuge des Geschehens geworden. Dennoch schritt er ohne zu zögern ein.

Bei der Festnahme leistete der mutmaßliche Ladendieb heftigen Widerstand und stieß einen der beiden Carabinieri zweimal hintereinander zu Boden – mitten in der Menschenmenge vor der „Bar Ciak“.

Anschließend klickten die Handschellen. Der Mann wurde in die Kaserne vom Landeskommando der Carabinieri in Bozen gebracht. Wie festgestellt werden konnte, ist der Verdächtige vorbestraft und verfügt über keinen festen Wohnsitz. Bis zum Erlass eines Urteils im Rahmen eines Eilverfahrens sollte der Mann im Sicherheitsraum der Carabinieri festgehalten werden.

Während der Inhaftierung verhielt sich der Verdächtige weiterhin aggressiv und beschädigte mehrere Möbelstücke am Sitz des Landeskommandos der Carabinieri. Außerdem griff er anwesende Ordnungshüter an. Die Carabinieri mussten daher größte Vorsicht walten lassen, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.