Ladendieb schlägt Scheibe eines Streifenwagens ein

Aufregung in Bozen

Bozen – In Bozen wurden die Ordnungskräfte am Freitag auf Trab gehalten. Wie die Zeitung Alto Adige heute berichtet, wurde im M-Preis-Supermarkt in der Weintraubengasse ein Sicherheitsmitarbeiter von einem mutmaßlichen Ladendieb attackiert.

Die zu Hilfe gerufene Polizei sorgte bei dem Mann nicht für Beruhigung. Die Exekutivbeamten überwältigten ihn und setzten ihn in den Streifenwagen. Dort begann er aber auszurasten und schlug von innen die Scheiben des Streifenwagens ein. Er wurde daraufhin festgenommen.

Bereits zuvor ist es vor dem Bahnhof zu einer Schlägerei unter mehreren jungen Männern gekommen. Auch hier hatten die Ordnungshüter alle Hände voll zu tun.