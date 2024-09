Ladendiebe stehlen Superalkohol und werden abgeschoben

Polizeieinsatz in Bozen

Von: mk

Bozen – Die Polizei ist in Bozen am Sonntagnachmittag nach einem Ladendiebstahl zur Despar-Filiale in der Palermo-Straße ausgerückt. Zwei Männer hatten Waren aus den Regalen entwendet und darauf die Flucht ergriffen.

Der Verkaufsleiter des Supermarkts konnten die mutmaßlichen Täter genau beschreiben. Nachdem die Beamten unter anderem Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet hatten, gelang es ihnen, die zwei Männer in der Rovigo-Straße zu stellen. Die Beute hatten sie noch immer bei sich.

Auf der Quästur wurden die mutmaßlichen Ladendiebe als zwei Syrer identifiziert. Sowohl der 35-jährige A. R. als auch der 29-jährige A. H. I. sind vorbestraft – unter anderem wegen erschwerten Diebstahls, Raubüberfalls, Sachbeschädigung, Hehlerei, wegen unerlaubten Führens von Waffen und Widerstands gegen die Staatsgewalt.

Die beiden gestanden gegenüber der Polizei, dass sie im Supermarkt mehrere Falschen Superalkohol und andere Waren gestohlen und in ihren Rucksäcken verstaut hatten. Der Wert der Beute betrug mehrere 100 Euro.

Die zwei Männer wurden wegen erschwerten Diebstahls angezeigt. Gleichzeitig hat Quästor Paolo Sartori ein Dekret zur Abschiebung für die beiden unterzeichnet.