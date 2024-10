Ladendiebin wird in Meran verfolgt

Sie hat in einer Boutique zugeschlagen

Von: mk

Meran – Beamte der Meraner Stadtpolizei sind am Donnerstag kurz nach 13.00 Uhr bei einer Routinekontrolle auf einen Ladendiebstahl in der Tom Tailor-Filiale unter den Lauben aufmerksam gemacht worden. Eine Verkäuferin, die in der Boutique arbeitet, ist auf die Ordnungshüter zugegangen.

Sie hatte versucht, die Täterin einzuholen. Diese hatte zuvor die Geschäftsleiterin der Boutique bedroht.

Der mutmaßlichen Diebin war es gelungen, drei Jacken im Wert von 500 Euro zu entwenden. Die Stadtpolizisten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten die Täterin aufhalten.

Anschließend wurde sie zum Kommando der Stadtpolizei gebracht. Dort hat man sie wegen Diebstahls und Bedrohung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Die gestohlenen Kleidungsstücke wurden unverzüglich dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.