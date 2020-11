Ladinische Schule: Acht Neuinfektionen in der letzten Woche

Bozen – Insgesamt acht neue Coronavirus- Infektionsfälle sind in der vergangenen Woche an den ladinischen Bildungseinrichtungen verzeichnet worden. Die diesbezüglichen Daten hat die Ladinische Bildungsdirektion gestern dem Unterrichtsministerium übermittelt. Demnach sind an den ladinischen Kindergärten in der vergangenen Woche drei neue Infektionsfälle festgestellt worden.

Betroffen sind zwei pädagogische Fachkräfte und ein Kindergartenkind. An den Grundschulen gab es vier neue Infektionsfälle, zwei Kinder und je eine Person des Lehr- beziehungsweise nicht pädagogischen Personals. Die einzige Neuinfektion an der Oberschule betrifft eine Lehrperson. An den Mittelschulen gab es keine Neuinfektionen.

Was die Quarantänefälle anbelangt, so wurden insgesamt 23 Quarantänen verhängt, 17 davon an den Kindergärten (12 Kinder/5 Lehrpersonen) , vier an den Grundschulen (alles Schüler) und zwei an den Mittelschulen (1 Schüler/1 Lehrperson).

Die Zahlen, welche die Bildungsdirektion an das Unterrichtsministerium (MIUR) in Rom gesandt hat, betreffen die Woche von Montag (2. November) bis Sonntag (8. November) und die gesamte Kindergarten- und Schulgemeinschaft, also Kinder und Jugendliche, pädagogische Fachkräfte, Lehrpersonen und das nicht unterrichtende Personal.